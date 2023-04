Legambiente: "Museo delle caldaie a gas" fa tappa a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 05 APR - La campagna di informazione e sensibilizzazione "Caldaie a gas? Pezzi da museo", organizzata da Legambiente con il supporto di Kyoto Club, ha fatto tappa stamani, a Potenza, lungo un percorso che coinvolgerà altre dieci città italiane.

Vari i punti trattati con l'esposizione, nel cosiddetto "Museo delle caldaie", di pezzi di impianti datati nel tempo e di opere d'arte molto famose, nelle quali sono stati inserite caldaie a gas di diversa specie, per raccontare con ironia la storia e i problemi ambientali, sanitari e sociali delle caldaie a gas fossile.

Il circolo Legambiente di Potenza "Ken Saro Wiwa" ha organizzato nel centro storico del capoluogo lucano un flashmob con il quale si sono voluti mettere in risalto i punti principali della campagna informativa nazionale che puntano, come ha spiegato il suo presidente Antonio Lanorte, a "spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, ad ottenere che dal 2025 tutte le caldaie dismesse vengano sostituite obbligatoriamente con sistemi di riscaldamento a minore impatto ambientale, a smettere di promuovere le caldaie a gas come sostenibili e ad invitare le amministrazioni comunali a regolamentare la transizione energetica". (ANSA).