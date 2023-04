Frana Maratea: Merra e Stoppelli, si procede secondo previsioni

(ANSA) - POTENZA, 05 APR - "Ci sentiamo di rassicurare i cittadini garantendo che faremo presto affinché la situazione torni, prima possibile, alla normalità. Tutto sta procedendo secondo le previsioni": è quanto hanno affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, e il sindaco di Maratea (Potenza), Daniele Stoppelli, che hanno incontrato a Roma il vicepresidente del consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, e i vertici Anas.

Si è discusso del piano degli interventi da porre in essere, dopo la frana che, il 30 novembre 2022, ha travolto e interrotto un tratto della strada statale 18, a Castrocucco di Maratea.

Merra e Stoppelli non parteciperanno all'incontro odierno organizzato dai Comitati Civici della città, ma hanno fatto sapere che "il tavolo regionale sta portando avanti, per fasi coerenti e razionali, la migliore soluzione progettuale individuata, frutto di studi e analisi da parte dei maggiori esperti nel settore, che sta facendo il suo iter e per il quale sono state assentite da tempo le prime risorse". "Possiamo affermare che tutto sta procedendo secondo quanto previsto e stabilito dagli organi istituzionali e tecnici, della Regione, del Comune e degli altri Enti coinvolti e che l'eccessiva preoccupazione che va montando in queste ore non ha alcuna ragione di esistere", hanno concluso Merra e Stoppelli.

