Raiuno: "Linea Verde" in Basilicata il giorno di Pasqua

(ANSA) - POTENZA, 04 APR - E' dedicata alla Basilicata la puntata di "Linea Verde" in onda su Raiuno domenica prossima, 9 aprile, giorno di Pasqua, a partire dalle ore 12.20.

L'itinerario seguito - è scritto in una nota - sarà quello che da Potenza va "verso nord-est fino ai margini della Valle del Bradano", in una "provincia misteriosa ma vivace, ricca di storia, tradizioni ed antiche sapienze contadine".

In particolare, i due conduttori della trasmissione - Peppone e Beppe Convertini - visiteranno Oppido Lucano, con le Grotte rupestri di Sant'Antuono, e Acerenza, con l'antica tradizione della colomba interpretata da un pasticciere di successo.

