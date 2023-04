Centenario Scotellaro: comitato, "ridefinire vita e lascito"

(ANSA) - POTENZA, 03 APR - "Ridefinire il profilo di vita, l'operato e il lascito" di Rocco Scotellaro, il poeta che fu sindaco di Tricarico (Matera), nato nel 1923 e morto nel 1953: è l'obiettivo del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita dell'intellettuale lucano, che fu anche protagonista delle lotte contadine del Secondo dopoguerra.

Lo ha indicato stamani, a Potenza, il presidente del Comitato, Antonio Lerra, , sottolineando che nel "programma triennale di attività ci sarà spazio per le tante iniziative, alcune già avviate, per ricordare la figura di Scotellaro". Fra le più significative, il "Cammino verso Tricarico", che comincerà il prossimo 11 aprile da Eboli (Salerno) e si concluderà il 19 a Tricarico: circa 150 chilometri per toccare tutti i centri dove il poeta e scrittore lucano visse prima del rientro in Basilicata. (ANSA).