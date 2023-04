Pnrr: in Basilicata per rifiuti urbani finanziati 31 interventi

(ANSA) - POTENZA, 01 APR - Sono 31 gli interventi finanziati per un importo di 15,8 milioni di euro a beneficio di 29 comuni lucani, previsti nell'ambito dell'avviso 'Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani' . In Basilicata la "regia unica è stata di Egrib", ha fatto sapere l'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico.

Gli investimenti puntano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi "anche al fine di ridurre il numero di infrazioni europee aperte contro l'Italia e le importanti disparità regionali nei tassi di raccolta differenziata", come ha spiegato Latronico.

Egrib ha fornito alle amministrazioni comunali una importante consulenza per la redazione delle proposte progettuali. Il Comune che ha beneficiato di maggiori fondi è stato Melfi (Potenza) con 986 mila euro, seguito da Rapone (Potenza) con 973 mila euro e da Lauria (Potenza) con 955 mila. Per Potenza sono tre i progetti finanziati per un importo complessivo di 2,9 milioni di euro; per Matera l'importo finanziato è stato di 307 mila euro.

"A seguito del rifinanziamento della misura, probabilmente altri Comuni potranno beneficiare di queste risorse", ha concluso l'assessore. (ANSA).