Ortofrutta lucana, Latronico: un valore di 339,3 milioni

(ANSA) - POTENZA, 31 MAR - "L'ortofrutta della Basilicata, in forza dei suoi numeri, è un'eccellenza": lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico, intervenendo, stamani a Policoro (Matera), all'evento di Arpor sulla cooperazione e filiera, dove ha effettuato un quadro del comparto.

"Il valore della produzione - ha spiegato - al 2020 risulta essere di 339,3 milioni di euro; il contributo maggiore è dato dalla produzione di frutta con 88,2 milioni, poi dalla produzione di agrumi con 35 milioni e quella di ortaggi con 21,5 milioni di euro. Questa produzione è maggiormente localizzata nel Metapontino, nella Valle dell'Ofanto-Bradano e nella Val d'Agri; areali emergenti sono la Valle del Mercure, quella del Sauro e l'orticoltura periurbana degli orti di S. Arcangelo e Senise, in provincia di Potenza. Il Metapontino è il cuore della produzione ortofrutticola lucana dove si concentrano tre quarti della superficie agricola interessata.

"Ad attestare l'altissima specializzazione produttiva dell'area - ha aggiunto Latronico - è intervenuto anche il riconoscimento del Distretto agroalimentare di qualità del Metapontino, strumento per la valorizzazione della produzione ortofrutticola localizzato lungo la fascia ionica-metapontina e costituito da 12 comuni materani: Bernalda, Colobraro, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni".

"Interessa circa 5.000 imprese, per una superficie agricola complessiva di 74 mila ettari di cui circa 21 mila di ortofrutta", ha concluso l'assessore che ha ribadito come continui "il processo di riconoscimento per la fragola della Basilicata IGP che interessa 1.100 ettari a Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano, Scanzano, Tursi, Policoro, Nova Siri, Rotondella, tutti comuni del Metapontino. (ANSA).