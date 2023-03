Su auto rubata e senza mai aver preso la patente: denunciato

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - Un giovane di origini romene, di 22 anni, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri, a Vaglio di Basilicata (Potenza), con l'accusa di ricettazione.

E' stato trovato alla guida di un'auto - senza aver mai conseguito la patente di guida - risultata rubata alcuni giorni prima a Reggio Calabria. La vettura era di un suo connazionale.

Insieme al giovane vi era una donna di 21 anni: i due, fermati dai militari dopo aver cercato di eludere un controllo, non hanno saputo giustificare la loro presenza a Vaglio e sono stati accompagnati in caserma dopo la scoperta di "una serie di precedenti di polizia, soprattutto in materia di reati predatori". (ANSA).