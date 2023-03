Pnrr: Tortorelli (Uil), Bardi crei cabina di regia su programma

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - "Chiediamo al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi un confronto vero e non una semplice informativa, l'apertura di una cabina di regia con sindacati e forze sociali": è quanto detto dal segretario regionale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli, durante l'esecutivo Uil che si è svolto oggi a Roma, sulla realizzazione del programma Pnrr.

"La macchina in Basilicata è completamente ferma - ha dichiarato - il rischio di perdere le risorse è pesante, la politica è disattenta e i dati sono allarmanti, dato che al Sud il 62% dei Comuni ha giudicato complessa la partecipazione ai bandi. E non sarà certo il geometra messo a disposizione della Regione per periodi da 4 a 6 mesi in 70 comuni a risolvere il problema del rafforzamento delle amministrazioni, prive di personale e di tecnici competenti".

"Il tasso di realizzazione del Programma Pnrr che si attesterebbe, complessivamente, al 12% delle risorse complessive messe a disposizione da qui al 2026 e l'ammissione del Ministro Fitto sull'impossibilità di realizzare alcuni progetti al 2016 rafforzano la necessità di aprire la Cabina di Regia sul Pnrr", ha concluso Tortorelli. (ANSA).