Le Librerie.coop arrivano in Basilicata, apertura a Matera

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Arriva in Basilicata librerie.coop, la catena di librerie indipendenti di proprietà di Coop Alleanza 3.0, che ha inaugurato lo spazio "Libri scelti per voi da librerie.coop" all'ipercoop di Matera.

Si tratta di uno spazio di circa 50 metri quadrati e quasi 5.000 volumi, oltre il doppio dell'assortimento che si trova solitamente nei grandi ipermercati, con libri di argomenti diversi, dalla narrativa alle ultime novità editoriali, dai best seller alla letteratura per bambini e ragazzi, dai testi dedicati a turismo e viaggi fino alla saggistica e il tempo libero, i classici e i long seller. T Il nuovo spazio si aggiunge alle 30 librerie dell'insegna in tutta Italia e porta a 48 il numero di corner gestiti da librerie.coop negli ipercoop. (ANSA).