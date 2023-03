Fondazione "Premio letterario Basilicata": sì della Regione

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - La quarta commissione regionale, presieduta dalla consigliera Dina Sileo, ha approvato all'unanimità, oggi, il disegno di legge "Istituzione della Fondazione Premio letterario Basilicata".

La Regione Basilicata è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituzione della Fondazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte lucana con concrete iniziative di sostegno, in particolare, per i giovani, favorendone la diffusione in ambito regionale e nazionale.

La Regione parteciperà alla costituzione del fondo di dotazione e al finanziamento del fondo di gestione per le attività della fondazione con 50 mila euro all'anno. (ANSA).