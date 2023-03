Comuni: sindaco Matera, pronti a registrare figli coppie gay

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - "Matera è pronta a riprendere la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali, che vivono e risiedono nel nostro comune. Mi assumo personalmente la responsabilità di firmare gli atti, anche andando contro le direttive ministeriali, che prevedono persino una sanzione".

Lo ha detto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5s).

"L'interesse dei bambini - ha aggiunto - viene prima di tutto e non possono esserci discriminazioni nei loro confronti. Da sindaco e da padre, non voglio voltarmi dall'altra parte".

Bennardi, che si è schierato con i cosiddetti "sindaci arcobaleno", ha sottolineato la richiesta "al Parlamento italiano di legiferare, dando certezza al riconoscimento anagrafico dei figli delle coppie omogenitoriali, introducendo il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni, come previsto per le coppie eterosessuali". (ANSA).