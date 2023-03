Basilicata approva il nuovo prezzario per le opere pubbliche

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - La giunta regionale della Basilicata, ha approvato stamani il nuovo prezziario regionale per il 2023, la nuova tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche: lo ha reso noto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, che ha ricordato come "in 13 mesi abbiamo proceduto a tre aggiornamenti".

"L'obiettivo- ha detto Merra - è offrire un quadro certo e stabile al sistema degli appalti pubblici e al tessuto sociale economico-produttivo del territorio che in esso opera. Gli incrementi sono stati fondamentali per coniugare gli interessi pubblici alle legittime istanze degli operatori del settore e del mondo imprenditoriale".

L'incremento medio delle più rappresentative voci di prezzo finale è stato superiore al 24 per cento, rispetto al 2022, dopo le indagini di mercato e analisi dei prezzi svolte da un comitato tecnico. (ANSA).