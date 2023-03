Pasqua: a Matera nei Sassi scene ispirate a grandi artisti

(ANSA) - MATERA, 27 MAR - I quadri di grandi artisti come Michelangelo, Caravaggio, Leonardo, legati a temi religiosi, ispireranno durante il periodo pasquale, nei rioni Sassi di Matera, patrimonio dell'Umanità, il format narrativo ''Pasqua experience. Il cammino dell'uomo''.

L'iniziativa è stata presentata ai giornalisti stamani dagli organizzatori e da rappresentanti di istituzioni locali. Pasqua Experience prevede un percorso di undici installazioni e tre scene animate con 50 figuranti, che disegneranno e narreranno i tempi della Passione e della Resurrezione. L'evento è in programma dal 1 al 10 aprile tra strade e vicinati del Sasso Caveoso e metterà in campo linguaggi diversi per creare un suggestivo affresco della Pasqua. Tra questi figurano la luce, con l'illuminazione scenografica dei Sassi e dei quadri narranti, il teatro con la partecipazione di attori e figuranti, l'arte con la riproduzione di quadri famosi della Pasqua, le rievocazioni storiche con l'accampamento degli antichi romani, le scenografie ispirate all'antica Giudea, la musica e gli effetti sonori. (ANSA).