Tentano furto in appartamento, arrestati tre uomini a Matera

(ANSA) - POTENZA, 25 MAR - Tre uomini di origini georgiane, di 31, 46 e 48 anni, con dimora in provincia di Bari, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri a Matera con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

In pieno centro, sono stati sorpresi da un condomino di un palazzo che, insospettito dalla presenza di due uomini davanti l'uscio di un'abitazione e di un terzo che fungeva da palo e dal tentativo di forzare la porta d'ingresso dell'appartamento con arnesi da scasso, chiamava altri condomini e il 112 costringendo i tre alla fuga.

I carabinieri hanno individuato e bloccato i tre georgiani nei pressi della stazione ferroviaria di Matera, mentre tentavano di lasciare la città. (ANSA).