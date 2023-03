Fi: Bardi, auguri a Casellati coordinatore in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 25 MAR - "Faccio i migliori auguri alla presidente Maria Elisabetta Casellati per l'incarico che ricoprirà in terra lucana": è quanto ha dichiarato il governatore della Basilicata, Vito Bardi, dopo la nomina del ministro alle riforme a coordinatore regionale di Forza Italia, decisa da Silvio Berlusconi in altre sei regioni "per dare pieno supporto al lavoro che attende Forza Italia in vista delle elezioni europee "con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale".

Bardi ha anche ringraziato il predecessore di Casellati, Giuseppe Moles, "per il lavoro eccellente svolto in questi anni, che per la prima volta ha portato il centrodestra al governo della Basilicata". (ANSA).