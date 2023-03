"Si può fare", bando per giovani per rivitalizzare spazi urbani

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - Le azioni di volontariato e di cittadinanza attiva che puntino all'animazione e alla rigenerazione urbana, poste in essere in forma progettuale da giovani tra i 16 e i 30 anni, singolarmente o in gruppi da 5, possono essere ammesse al bando "Si può fare Basilicata", i cui contenuti sono stati presentati ai giornalisti, stamani, a Potenza, dal coordinatore del progetto voluto dal "Gruppo di Volontariato Solidarietà", Emilio Giugliano, e dal project manager di "Cantiere Giovani", rete composta da 24 associazioni italiane, Francesco Palmieri.

E' la seconda edizione - è stato spiegato - questa volta finanziata da fondi della Regione Basilicata, mentre la prima era di iniziativa ministeriale, che ha come capofila il Gvs, associazione che opera da 30 anni a livello locale, nazionale e internazionale.

"Puntiamo sulla valorizzazione delle comunità - ha detto Giugliano - sulla riqualificazione urbana e la rivitalizzazione degli spazi, oltre al loro recupero sociale in un'ottica di solidarietà, in unione con Cantiere Giovani".

Nella scorsa edizione furono 36 le proposte presentate e cinque i progetti che diedero "vitalità nelle comunità locali", ammessi al finanziamento: le "casette" per il libero scambio di libri a Tursi (Matera), lo scambio e la riparazione di vestiti nel Metapontino, la coltivazione di orti urbani a Matera, un laboratorio e una mostra di "carruozzi" ad Avigliano (Potenza) e la valorizzazione del verde nel parco di S. Antonio la Macchia a Potenza.

Le domande per quest'anno possono essere presentate sulla piattaforma www.sipuofare.net/giovani/, entro il prossimo 10 aprile. Sono a disposizione 60 mila euro e per ogni idea progettuale accolta sarà finanziato un massimo di tremila euro.

