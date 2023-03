Salute: da Urologia Potenza operazione in diretta internazionale

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - Il team dell'Urologia dell'ospedale San Carlo di Potenza è stato selezionato, nell'ambito dell'evento internazionale 'Siu live', per eseguire dalla propria sede, un intervento di chirurgia urologica in diretta che verrà proiettato in streaming per raggiungere un alto numero di persone e tutto il mondo urologico: lo ha annunciato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale, Giuseppe Spera.

L'intervento chirurgico sarà trasmesso su quattro schermi in contemporanea e suddivisi in due canali con tre livelli di contenuto, avanzato, semi-avanzato e base: "'Urologia ha avuto l'onore di essere inserita nel canale 'avanzato' a cui è stato assegnato un intervento chirurgico complesso, a testimoniare l'elevato livello clinico, tecnico e di visibilità raggiunto, in particolare, dalla sua chirurgia robotica", ha spiegato Spera.

"Si tratta di un'ulteriore importante occasione - ha commentato l'assessore regionale alla salute. Francesco Fanelli - per presentare le più moderne tecniche chirurgiche in ambito urologico. L'ospedale 'San Carlo', scelto per un evento che conferma un percorso di eccellenza che la robotica nella struttura sanitaria sta sviluppando, rappresenta un nuovo motivo di orgoglio per la nostra regione.

"Essere selezionati tra i migliori Centri internazionali, confrontarsi con realtà ospedaliere e universitarie italiane, europee e americane - ha concluso il dottor Roberto Falabella, impegnato nell'intervento in diretta - colloca l'urologia e l'Azienda 'San Carlo' in un circuito di elevato prestigio nell'ambito della chirurgia urologica italiana". (ANSA).