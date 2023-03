Droga: aveva un chilo di hascisc in auto, arrestato a Oppido

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - Un giovane, residente in provincia di Matera, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Oppido Lucano (Potenza), dopo essere stato trovato in possesso di dieci panetti di hascisc, per un peso di un chilo, nascosti sotto un sedile della sua autovettura, e - nell'abitazione - di materiale per confezionare dosi di droga e modesti quantitativi di marijuana.

Inoltre i carabinieri hanno denunciato ad Albano di Lucania (Potenza) due uomini, residenti uno nel Potentino e l'altro nel Materano, trovati in possesso di due coltelli; una denuncia è stata decisa anche a Brindisi di Montagna (Potenza), per un giovane trovato in possesso di un coltello di genere vietato e, a Potenza, per un quarantenne residente nel Potentino, per lo stesso reato. (ANSA).