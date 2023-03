Calcio: l'Italia Under 18 batte la Romania 3-1 a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - E' finita 3-1 per gli azzurri la sfida amichevole tra Italia Under 18 di Daniele Franceschini e i pari età della Romania, giocata stamani a Potenza. Sono andati a segno al 12'pt Ciammaglichella, al 15'pt e al 19'st Bruno, al 44'pt ha momentaneamente accorciato le distanze Banu per gli ospiti.

La partita allo stadio "Viviani" si è giocata davanti ad oltre 4.000 spettatori, in gran parte provenienti dalle scuole della Basilicata. L'amichevole tra le due under italiana e romena si replicherà domenica 26 allo stadio Curcio di Picerno (Potenza), con fischio d'avvio alle ore 10,30. (ANSA).