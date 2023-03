Porto di Maratea, sindaco garantisce tempi rapidi per i lavori

(ANSA) - POTENZA, 22 MAR - Il contratto per i lavori di ripristino del porto di Maratea (Potenza) "è stato firmato il giorno 16 marzo, e gli interventi saranno eseguiti con la massima urgenza": lo ha garantito il sindaco della cittadina tirrenica, Daniele Stoppelli, al prefetto di Potenza Michele Campanaro, che ha convocato stamani un incontro per fare il punto su quanto occorre per rimettere in sicurezza la struttura e renderla fruibile.

"Sono lavori di semplicissima esecuzione su pavimentazione, griglie e controllo dell'antincendio", ha ribadito Stoppelli nel secondo incontro, dopo quello dello scorso 8 febbraio, su una questione che sta riguardando anche l'attività lavorativa dei pescatori, rappresentati al tavolo istituzionale da Manuel Chiappetta, dell'"Impresa di pesca Maratea". Nell'area per i pescatori è necessario il ripristino del piano di calpestio e il controllo sull'antincendio. "E' arrivato il momento - ha detto Chiappetta - che ci venga detto con certezza quando possiamo usufruire dell'area".

"Ci auguriamo tempi rapidi - ha concluso il prefetto Campanaro - dato che ci avviciniamo a grandi passi verso la stagione estiva, e perchè la mancanza di sicurezza coinvolge anche il lavoro del settore ittico". (ANSA).