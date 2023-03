Beni culturali: svelato progetto restauro "Stabile" a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 21 MAR - I particolari tecnici dell'intervento di riqualificazione e restauro del teatro "Francesco Stabile" di Potenza sono stati illustrati ai giornalisti, stamani a Potenza, dal sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, dall'assessore alla cultura Stefania D'Ottavio, dall'assessore all'urbanistica, Antonio Vigilante, e dall'architetto Prospero Di Nubila.

Si tratterà di un lavoro consistente per l'adeguamento dell'accessibilità generale, il restauro delle decorazioni, il ripristino delle finiture e aumento della durabilità delle componenti, il miglioramento dell'immagine di alcuni spazi e ambienti di servizio e l'inserimento di componenti tecnologiche di ultima generazione. Gli ultimi lavori erano risalenti al 1990. Dal 20 aprile la struttura resterà chiusa al pubblico e il restauro si protrarrà fino alla fine del 2023".

"Contiamo di riaprire il nuovo teatro a gennaio del 2024", ha detto D'Ottavio che ha confermato l'importo degli interventi che è di 700 mila euro, rinvenienti dai fondi Iti Sviluppo Urbano città di Potenza-Po Fesr Basilicata 14-20.

Il restyling, che avverrà nel rispetto della storicità del teatro - è stato detto - la cui inaugurazione è datata 26 gennaio 1881 quando venne intitolato al maestro di musica potentino Francesco Stabile (1801-1860), prevede interventi consistenti in ogni singola area dal foyer alle gallerie, dove sarà posto un nuovo rivestimento e ripristinati marmi e cornici.

Sarà rimodernato il "Ridotto" con il rifacimento di pavimenti, rivestimenti e tinteggiature, saranno ristrutturati i camerini con pareti in cartongesso e controsoffittature e sarà previsto un nuovo palcoscenico mobile. Per la sala e i palchi è previsto, infine, l'intervento più massiccio che comprende anche il restauro dei dipinti in legno e dei decori, oltre alla sostituzione del tendaggio e di tutti i tessuti interni. (ANSA).