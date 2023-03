Sicurezza: fogli di via e divieto ritorno comune Potentino

(ANSA) - POTENZA, 20 MAR - Un foglio di via e un divieto di ritorno a Picerno (Potenza) sono stati notificati dalla Polizia a tre persone di nazionalità albanese.

Per due di loro i provvedimenti hanno la durata di due anni, per il terzo di un anno. I tre erano stati controllati e bloccati dai Carabinieri. Successivamente, alcune notti fa, i tre - sempre a bordo dell'auto - per sfuggire ad un altro intervento e raggiungere il raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, erano finiti in una scarpata.

Erano scappati a piedi ma erano stati bloccati lungo una strada provinciale. Fogli di via e divieto di ritorno sono stati decisi perché non erano riusciti a giustificare la loro presenza a Picerno e in considerazione dei loro "numerosissimi precedenti".

