Tre nuovi ambulatori specialistici attivi in ospedale Matera

(ANSA) - MATERA, 17 MAR - Tre nuovi ambulatori, per le dislipidemie, l'ipertensione arteriosa e di allergologia, sono stati attivati nell'Unità Operativa di Medicina Interna dell'Ospedale "Madonna delle Grazie di Matera: lo hanno comunicato l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli, con il direttore generale dell'ASsm di Matera, Sabrina Pulvirenti.

Le visite per la dislipidemia vengono eseguite ogni mercoledì mattina, sono prenotabili con impegnativa del medico curante ed il responsabile è il dottor Antonio Bonelli. Le visite per l'ipertensione vengono eseguite ogni mercoledì pomeriggio e sono prenotabili con impegnativa del medico curante e il responsabile è il dottor Pasquale Santarcangelo. L'ambulatorio di allergologia è guidato dalla dottoressa Simona Ciuffreda e le visite vengono eseguite il giovedì pomeriggio.

"Fornire nuove competenze specialistiche, conferma l'azione di potenziamento in atto all'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera", ha commentato l'assessore Fanelli. "L'attivazione di questi nuovi ambulatori - ha aggiunto Pulvirenti - conferma la sempre più efficace ed efficiente sinergia di intenti tra medicina specialistica e territoriale". (ANSA).