Incassa indebitamente fondi europei, sequestro 17 mila euro

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - I carabinieri forestali di Potenza hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore di oltre 17 mila euro a carico di una donna, titolare di un'azienda agricola di Brienza (Potenza), "per aver percepito indebitamente aiuti comunitari nella campagna agricola 2020".

La donna ha dichiarato al centro di assistenza agricola, ufficio che cura le domande di aiuto, di essere la legittima proprietaria di alcuni terreni: secondo quanto emerso dalle indagini, però, la donna "ha indotto in errore l'operatore" del centro di assistenza e l'Agea, "ente erogatore degli aiuti, presentando visure catastali non aggiornate, dalle quali risultava essere la proprietaria dei terreni oggetto di aiuto, occultandone la risoluzione del contratto di vendita dei terreni stessi per morosità". In tal modo, la donna ha percepito indebitamente oltre 17 mila euro "da parte dell'Agea, con pari danni all'ente pubblico". (ANSA).