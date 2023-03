Edilizia scolastica: pronti 153 milioni per le scuole lucane

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - Sono previsti 174 interventi per 153 milioni di euro, che coinvolgeranno 77 enti locali della Basilicata: questi i numeri principali dei finanziamenti provenienti dal Pnrr per la costruzione di nuove scuole, "sicure, inclusive, innovative e sostenibili, asili nido e scuole dell'infanzia, mense, e strutture per lo sport": lo ha annunciato ai giornalisti, stamani a Potenza, l'assessore regionale alle attività produttive e formazione, Alessandro Galella, che ha evidenziato come "siamo riusciti a finanziare tutti i progetti presentati, nell'ambito del piano triennale dell'edilizia scolastica".

Si tratta di un intervento complesso che prevede anche l'affiancamento da parte della Regione Basilicata agli enti beneficiari dei finanziamenti, "avendo aderito nel 2014 al progetto 'Task Force Edilizia Scolastica' per affiancare in attività tecniche e di supporto gli enti locali". L'esecuzione delle procedure per i lavori sarà a carico degli enti beneficiari, "i fondi devono essere spesi entro scadenze determinate e contiamo di vedere il taglio dei nastri di inaugurazione entro il 2026", ha auspicato Galella.

"Alla dotazione iniziale prevista - ha concluso - a febbraio scorso la Regione Basilicata ha ammesso a finanziamento altri 15 progetti (nel Materano: due a Bernalda, due a Montescaglioso, Aliano, Miglionico, due a Policoro, Garaguso, Nova Siri, Craco; nel Potentino: Vietri, Roccanova, Rivello, Chiaromonte) candidati per la stessa misura". (ANSA).