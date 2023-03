Prodotto a Potenza un gioco di carte sull'occupabilità

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - E' stato prodotto a Potenza il primo gioco italiano da tavolo sull'occupabilità: si tratta di uno dei prodotti nati dal progetto Erasmus+ "Echooplay" che sarà distribuito in cinque lingue in Italia, Francia, Finlandia e Islanda, e che vede come partner anche due organizzazioni lucane, Euro-Net e Studio Domino.

Il progetto è nato per sviluppare, testare, adattare e implementare una nuovissima metodologia che potrebbe supportare gli educatori nel guidare le persone verso l'occupazione e gli orizzonti di carriera. Attraverso il gioco da tavolo, nei vari ambienti, i giocatori potranno mettere a fuoco le proprie abilità in tema di conoscenza di se stessi, delle proprie competenze e del mercato del lavoro, e non mancheranno prove di team building.

Tra marzo e aprile prenderà il via, nelle sedi dei partner, una serie di eventi per far conoscere il gioco e orientare ile persone nel mercato del lavoro. (ANSA).