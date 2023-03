Ferrovie: a Matera inaugurato nuovo treno Fal per Bari

(ANSA) - MATERA, 13 MAR - Con una corsa da Bari a Matera è stato inaugurato stamani, nella stazione centrale di Matera, il nuovo treno delle Ferrovie Appulo lucane, finanziato dalla Regione Basilicata per 5,7 milioni di euro con i fondi Fsc 2014- 2020.

Il Treno, che rientra tra i cinque attivati dall'azienda per 30 milioni di euro, trasporta fino a 150 passeggeri.

L'investimento ha posto attenzione anche alla promozione turistica: il nuovo treno, infatti, è rivestito da una pellicola con fotografie che riproducono beni artistici e ambientali, all'insegna dello slogan ''Matera, viaggio nell'arte e nella pietra''.

Il presidente delle Fal, Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi e l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, nell'evidenziare la portata del nuovo investimento, hanno annunciato iniziative che porteranno a un rafforzamento della presenza delle Fal a Matera, in particolare per il potenziamento dei servizi. A Matera sarà localizzata una nuova struttura direttiva e sarà potenziata l'officina . Si sta lavorando al rilancio del parcheggio, con funzioni turistiche, attiguo alla stazione del rione Serra Rifusa. Le parti, d'intesa con l'amministrazione comunale, rafforzeranno anche i servizi autobus da Matera a Bari. (ANSA).