Sicurezza: rinforzato posto di Polizia in ospedale Potenza

(ANSA) - POTENZA, 11 MAR - Il questore di Potenza, Antonino Pietro Romeo ha intensificato l'operatività del posto fisso di Polizia presso l'Ospedale S. Carlo del capoluogo lucano, per garantire la sicurezza e la tutela del personale sanitario in servizio e degli utenti che affollano il pronto soccorso.

L'intervento del questore, in ottemperanza alla direttiva nazionale del Ministro dell'Interno e a quanto disposto dal Capo della Polizia, mira ad assicurare la presenza del personale della Polizia di Stato presso il nosocomio durante il giorno e, in caso di necessità, anche nelle ore notturne predisponendo un prolungamento del servizio. (ANSA).