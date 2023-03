Scontro tra aerei: la salma di Cipriano a Montalbano Jonico

(ANSA) - POTENZA, 11 MAR - Dopo i funerali, celebrati a Guidonia (Roma) nella giornata di ieri, la salma dell'ufficiale pilota Giuseppe Cipriano, morto nell'incidente aereo avvenuto nella tarda mattinata di martedì scorso nei pressi della base aerea del 60° Stormo, ha fatto ritorno a Montalbano Jonico (Matera), per la cerimonia religiosa e la successiva sepoltura nel paese in cui ha vissuto e in cui vive la sua famiglia.

"Un uomo eccezionale - ha detto il sindaco del centro materano, Piero Marrese - che ha dato coraggio a tanti giovani e che ha dato lustro alla nostra città per le sue qualità professionali e umane. E' un momento difficile per tutti noi e la presenza di così tanta gente vuole appunto dimostrare l'onore che ha dato a tutti noi e alla Basilicata tutta".

Don Massimo Ferraiuolo, parroco di Montalbano che ha celebrato la messa, ha aggiunto: "Un dolore grande. La speranza è che il suo sacrificio sia esempio di vita per la nostra comunità". (ANSA).