Salute: effettuato espianto multiorgano all'Ospedale di Matera

(ANSA) - MATERA, 10 MAR - Il Centro regionale Trapianti Basilicata, coordinato dalla dottoressa Mariagrazia Schievenin, ha realizzato nell'ospedale di Matera, una complessa donazione multiorgano: lo ha reso noto l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli.

Sono stati prelevati cuore, reni e fegato, con la collaborazione dei centri di Modena, Napoli e soprattutto del Centro Trapianti del Lazio, che ha effettuato in emergenza lo studio immunologico e di compatibilità per i potenziali riceventi.

La donazione, che ha messo all'opera 50 operatori sanitari che hanno lavorato per un totale di 26 ore, ha coinvolto l'equipe chirurgica di Modena per il fegato, Napoli per il cuore e Roma per i reni. In particolare, i reni sono stati immediatamente trasferiti in elicottero presso l'eliporto dell'Ospedale San Camillo di Roma.

"La convenzione tra Regione Basilicata e Regione Lazio e il suo apparato Trapiantologico, coordinato dal Centro Regionale Trapianti - ha commentato Fanelli - sta portando notevoli frutti per lo sviluppo di collaborazione scientifica, di sviluppo di esperienza in campo trapiantologico, di servizio per i pazienti della Basilicata, che hanno priorità nelle liste di attesa per trapianto qualora ci sia un donatore regionale-locale". (ANSA).