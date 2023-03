Comuni: Potenza; delegazione abitanti contrade dal sindaco

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - Una delegazione di cittadini residenti nelle contrade di Potenza, Cugno del Finocchio, Aia Silvana, Manta e Cozzale, dopo una pacifica manifestazione di protesta dinanzi alla sede del municipio, è stata ricevuta, stamani, dal primo cittadino del capoluogo, Mario Guarente, al quale sono state segnalate le criticità delle rispettive aree di residenza.

Viabilità, con riferimento allo stato del manto stradale, sfalcio del verde, controlli sulla sua manutenzione, toponomastica, metanizzazione, allacciamenti fognari o realizzazione ex novo dell'impianto nelle aree scoperte dalla rete al centro della discussione con il sindaco, al quale è stata chiesta una tempistica di realizzazione di "improrogabili interventi". Il primo cittadino ha garantito "impegno a risolvere le questioni più urgenti, in primis il ripristino del piano stradale, compatibilmente con le disponibilità delle casse comunali, anche con interventi per tamponare l'emergenza". Ha poi aggiunto che " sul verde è stato commissionato uno studio per conoscere la quantità e qualità presente in città. Siamo in procinto di dare il via - ha concluso - a un progetto di efficientamento della pubblica illuminazione e si sta lavorando a un regolamento che riguarda le modalità di scavo per le ditte che effettuano lavori sulle strade comunali, anche se per tutti è necessario ripristinare i luoghi 'a regola d'arte', e su questo il nostro impegno sarà maggiore. Metanizzazione o servizio fognario non sono di pertinenza comunale". (ANSA).