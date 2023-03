Agricoltura: Regione Basilicata al fianco di produttori olio

(ANSA) - POTENZA, 09 MAR - "Siamo onorati di poter affiancare e sostenere le imprese lucane vincitrici del Premio Regionale Olivarum, per accrescere il loro posizionamento e il riconoscimento delle produzioni certificate di qualità": è quanto ha dichiarato il governatore della Basilicata, Vito Bardi, alla vigilia di due importanti appuntamenti, "Olio Capitale" a Trieste e "Cultural, festival della promozione della cultura alimentare italiana" a Matera, ai quali prenderanno parte le aziende lucane.

Austria, Germania, Ungheria, Germania, Olanda, Estonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Giappone, Olanda, Belgio, Austria, Serbia sono i paesi di provenienza dei buyer esteri presenti a Trieste, dove dal 10 al 13 marzo, sarà installato uno stand della Regione e dove si terranno talk e laboratori gustativi. A Matera, sabato 11, in programma oil testing degli oli lucani e presentazione delle eccellenze.

Il prossimo appuntamento sarà "Sol&Agrifood", il più importante salone dedicato all'olio extravergine di oliva, a Verona dal 2 al 5 aprile 2023.

"Ci auguriamo - ha concluso Bardi - che siano favorite le relazioni commerciali con i buyer nazionali e internazionali e con il pubblico dei consumatori per stimolarli ad accrescere i volumi di produzione e vendita". (ANSA).