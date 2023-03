8 marzo: a Potenza ritratti di donne alle pensiline dei bus

(ANSA) - POTENZA, 08 MAR - In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha incontrato, nel pomeriggio a Potenza, le donne delle associazioni che con la Consigliera di parità provinciale, Simona Bonito, hanno inaugurato le "pensiline d'artista" realizzate in otto punti strategici del capoluogo lucano con delle riproduzioni pittoriche dell'artista Maria Di Taranto.

"Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro delle donne.

Si può fare": ha detto Giordano, commentando l'iniziativa nata dalla collaborazione tra la ditta che gestisce il trasporto urbano in città, la Miccolis, e la consigliera Provinciale, nata in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, lo scorso 25 novembre.

La campagna di comunicazione, dal titolo "#8ttomarzo, Si può fare! I diritti per seminare il futuro", ha mirato a realizzare una progettazione congiunta di azioni di comunicazione per il contrasto della violenza sulle donne nonché momenti culturali e seminari di approfondimento sulle pari opportunità e sui diritti delle donne. (ANSA).