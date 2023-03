Tentano truffa a una donna anziana, due persone arrestate

(ANSA) - POTENZA, 07 MAR - Due persone sono state arrestate dalla Polizia, a Potenza, con l'accusa di tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana, contattata con la "solita" scusa del figlio coinvolto in un incidente stradale con danni.

La donna ha telefonato al "113" "in stato di agitazione", raccontando che sulla linea fissa una persona le aveva chiesto del denaro dopo l'incidente stradale. La Polizia ha mandato un agente a casa della donna - che ha continuato a trattenere al telefono il suo interlocutore - e ha fatto scattare controlli nella zona della sua casa. Il truffatore è stato informato che avrebbe trovato 2.500 euro nella cassetta condominiale per la pubblicità: quando è andato per prelevarla è stato arrestato, insieme al presunto complice, che era su un'auto e, a un certo punto, aveva cercato invano di allontanarsi. La Polizia ha sequestrato un taglierino, i loro telefoni cellulari e la stessa auto. (ANSA).