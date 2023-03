Salute: il "San Carlo" fra migliori ospedali per "Newsweek"

(ANSA) - POTENZA, 07 MAR - L'ospedale "San Carlo" di Potenza compare nella "classifica mondiale dei migliori ospedali" pubblicata dalla rivista "Newsweek". Lo ha reso noto l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, che ha parlato di "grande orgoglio. Si tratta - ha aggiunto, in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta - di un dato positivo, perché mai una struttura lucana era entrata in tale classifica. Un motivo di vanto, non certo di polemica".

"La classifica di cui si parla - ha spiegato l'assessore - è il frutto di una attenta indagine condotta da 'Statista', portale tedesco per la statistica, che rende disponibili dati raccolti da istituzioni che si occupano di ricerca di mercato e di opinioni, così come statistiche riguardanti l'ambito del paziente, rendendo visibile come il paziente percepisce il servizio ricevuto, e come medici di altri ospedali valutano l'operato dei colleghi, analizzando il lato funzionale e relazionale del servizio, instillando una cultura di miglioramento continuo nell'organizzazione". (ANSA).