Sorpreso con 10 involucri di cocaina: arrestato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 03 MAR - E' stato trovato in possesso di dieci involucri di cocaina, sette dei quali erano stati nascosti in bocca, ed è stato arrestato dalla Polizia a Potenza, un cittadino extracomunitario, sorpreso nel corso di uno dei servizi di controllo nei luoghi di aggregazione giovanile, intensificati dal questore del capoluogo lucano, Antonino Pietro Romeo.

L'uomo, alla vista dell'auto della Polizia in Piazza XVIII Agosto, si è allontanato velocemente verso via Mazzini, nei pressi di un'attività commerciale dove è stato raggiunto dagli agenti, controllato e sorpreso con la droga. E' stato condotto nella casa circondariale di Potenza. (ANSA).