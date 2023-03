Matera punta a ripristinare programma della festa del 2 luglio

(ANSA) - MATERA, 03 MAR - "L' associazione Maria Santissima della Bruna, che si occupa dei festeggiamenti in onore della Patrona di Matera, è impegnata nel ripristino del programma della tradizione per superare alcune delle limitazioni e delle criticità, verificatesi lo scorso anno durante la festa del 2 luglio". Lo ha reso noto il presidente dell'associazione, Bruno Caiella, nel corso della prima conferenza dei servizi, convocata dal sindaco Domenico Bennardi. Caiella ha chiesto il coinvolgimento attivo delle associazioni (Cavalieri, Angeli del carro e Pastori dell'anima) ai vertici tecnici che si terranno in prefettura, così da non essere escluse dai processi decisionali. Su questa stessa linea è la seconda richiesta di Caiella, per il ripristino del corteo dei cavalieri al carro da piazza Duomo, dopo lo stop dell'anno scorso per decisione del precedente questore.

Il nuovo funzionario, Emma Ivagnes - riporta la nota - avrebbe lasciato intendere che ci sarà la massima disponibilità al confronto. E' stata annunciata, inoltre, l'installazione delle luminarie dal 10 maggio e accensione dal 24 giugno, con un innovativo impianto scenografico. Il 6 luglio è previsto il concerto con una cantante famoso, della quale non è stato reso il nome.

