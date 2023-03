Tentato di rubare gasolio in azienda ecologica, arrestati

(ANSA) - POTENZA, 02 MAR - Due uomini di origini romene, di 25 e 29 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati da carabinieri e polizia, a Policoro (Matera), con l'accusa di tentato furto di gasolio. Per lo stesso reato è stata denunciata, in stato di libertà, una donna di 24 anni.

Carabinieri e agenti hanno sorpreso il più giovane dei due uomini mentre tentava di rubare gasolio da alcuni autoveicoli parcheggiati nel piazzale di un'azienda di servizi ecologici.

Poco distante, in un'auto, sono stati trovati l'altro uomo con i vestiti intrisi di gasolio, e la donna, oltre a quattro taniche da 25 litri piene di carburante e altre undici vuote. I due uomini sono agli arresti domiciliari. (ANSA).