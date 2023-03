Lavoro: Cgil, Cisl e Uil chiedono tavolo regionale su Rmi-Tis

(ANSA) - POTENZA, 02 MAR - "Un coinvolgimento largo" e "un impegno sinergico di responsabilità e chiarezza tra Regione, Anci e mondo delle imprese" è stato chiesto da Cgil, Cisl, Uil, con riferimento alla situazione dei lavoratori beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento e dei Tirocini di Inclusione Sociale, in presidio permanente a Potenza da martedì scorso.

In una nota congiunta, le tre sigle hanno "messo in guardia il governatore Vito Bardi e l'assessore regionale al lavoro, Alessandro Galella, dal continuare con un comportamento contradditorio e senza proporre una chiara soluzione", per la situazione di una platea di circa 1.800 lavoratori che chiedono stabilizzazione e il riconoscimento dei diritti minimi.

"Alla base della confusione - hanno scritto - c'è innanzitutto il mancato accoglimento della proposta di Cgil, Cisl, Uil di convocare un tavolo in Regione che affronti la questione in tutti i suoi aspetti, per fare luce sui percorsi da intraprendere per arrivare alla stabilizzazione dei beneficiari.

Cosa già proposta all'assessore lo scorso 19 gennaio, ma nulla di concreto è stato fatto".

"In caso contrario - hanno concluso - prospettiamo una grande mobilitazione che coinvolga tutti. C'è bisogno di fare chiarezza e di individuare i percorsi da intraprendere per garantire continuità di lavoro ai lavoratori interessati e soprattutto difendere la dignità di queste persone". (ANSA).