Capitale giovani '24: a Potenza insediato comitato candidatura

(ANSA) - POTENZA, 01 MAR - Si è insediato, a Potenza, il comitato promotore della candidatura del capoluogo della Basilicata a "Capitale italiana dei giovani 2024". Del comitato fanno parte: Antonio Candela (coordinatore), Enrica Maria Laveglia, Rosario Donato Verrastro, Michele Cingolani, Debora Infante, Francesco Lorusso, Filippo Solimando, Annalisa Percoco, Marco Vona, Giovanni Albini, Luigi Zotta, Raffaele Vitulli, Francesco Blasi. "Un gruppo di professionisti giovani, formatisi in Basilicata - hanno dichiarato il sindaco di Potenza, Mario Guarente, e l'assessore alle politiche giovanili, Vittoria Rotunno - e che hanno operato e continuano a farlo per il bene della nostra regione, della nostra comunità, collaborando con l'Unibas. Come amministrazione auspichiamo - hanno concluso - che l'obiettivo possa essere raggiunto e garantiremo ogni supporto affinché effettivamente questo nuovo percorso possa essere anche l'inizio di una nuova visione della città". (ANSA).