A Provincia Potenza un mezzo in più per studenti con disabilità

(ANSA) - POTENZA, 01 MAR - Un automezzo destinato al trasporto di studenti con disabilità è stato consegnato, stamani a Potenza, alla Provincia di Potenza, nell'ambito di un'iniziativa dell'Ufficio "Cultura e funzioni delegate", diretto da Enrico Spera, e dell'assessorato regionale attività produttive della Regione Basilicata, rappresentato dall'assessore Alessandro Galella.

L'idea di implementare il servizio del trasporto di persone con disabilità, di cui la Provincia si fa carico da tempo, con l'innesto di un nuovo mezzo elettrico e funzionale è stata accettata e condivisa dalla Regione che ne ha finanziato l'acquisto.

"Per evitare problemi derivanti da ritardi individuali o da differenti orari scolastici degli studenti - ha spiegato Spera - o da particolari necessità, che avrebbero comportato degli aggravi di spesa per lo sdoppiamento degli automezzi, come accaduto l'anno scorso, abbiamo pensato di operare direttamente con un mezzo appositamente attrezzato, rigorosamente elettrico anche per la tutela dell'ambiente, per trasportare un singolo utente". (ANSA).