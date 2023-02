Transizione energetica: Uil, manca un progetto regionale

(ANSA) - POTENZA, 28 FEB - "Non è ancora chiaro in Basilicata come si vorrebbero raggiungere sviluppo e nuova industrializzazione per rilanciare e recuperare aree dimesse, oltre che di salvaguardare e creare nuova occupazione": lo ha dichiarato il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli sottolineando come "il nostro Paese e la Regione Basilicata non abbiano un progetto che spazi su automotive, abitazioni, energia".

"In Basilicata - ha aggiunto - nel settore automotive ci sono un centinaio di imprese e 12 mila lavoratori che si troveranno a fare i conti con le decisioni europee. E' da tempo che la Uil chiede alla Regione una cabina di regia con un tavolo permanente investendo risorse che devono andare a sostegno delle famiglie e dei lavoratori. In Basilicata manca una politica industriale in grado di affrontare le sfide a cui siamo chiamati".

"Rivendichiamo la vera concertazione sociale - ha concluso Tortorelli - e con essa il coinvolgimento dei grandi player che operano in Basilicata a cominciare da Eni, Total e Stellantis".

