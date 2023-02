Formazione: dal 6/3 via al progetto "Shell inventagiovani"

(ANSA) - POTENZA, 28 FEB - A partire dal 6 marzo torna in Basilicata, con la sua quattordicesima edizione, "Shell inventagiovani", il progetto di formazione imprenditoriale promosso da Shell Italia e rivolto a giovani aspiranti imprenditori residenti in regione.

Tra gli obiettivi del progetto la formazione gratuita, il supporto a nuove imprese attraverso servizi di consulenza, l'accesso alle competenze necessarie per redigere il proprio piano di avvio e di sviluppo aziendale, la condivisione di buone pratiche e storie di successo, l'accesso a un network di giovani imprese L'iniziativa, patrocinata da Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata, Confindustria Basilicata e supportata da Sviluppo Basilicata, in questi anni ha visto coinvolti oltre mille giovani e la nascita di 23 imprese, in differenti settori: dalla chimica verde alla cosmesi naturale, dalla grafica al sociale, dagli spin off in ambito geologico all'e-commerce, dall'edilizia innovativa alla manifattura di design, dall'artigianato e ai servizi per le imprese all'organizzazione degli eventi e al turismo. Di queste oltre il 70 per cento è ancora attiva dopo i primi 3 anni.

Potrà aderire al progetto fino al 3 marzo, senza alcuna selezione, chiunque abbia compiuto 18 anni, residente o domiciliato in Basilicata e in possesso di un diploma di Scuola Media Secondaria Superiore, sull'apposito form sul sito www.inventagiovani.it. (ANSA).