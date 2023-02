Edilizia: aperto cantiere per 24 alloggi dell'Ater a Matera

(ANSA) - MATERA, 28 FEB - L' Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Matera ha avviato a Matera, in via Conversi nella Peep di San Giacomo, il cantiere per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata pubblica: o ha reso noto l'amministratore dell'azienda, Lucrezia Guida.

L' investimento, pari a 1,4 milioni di euro è stato finanziato dalla Regione Basilciata. Il termine di ultimazione dei lavori è previsto per dicembre 2024. L'intervento costruttivo si articola in due fabbricati su tre livelli per complessivi 12 alloggi ciascuno. I 24 appartamenti saranno di diverse metrature: 16 alloggi da 68 metri quadrati e 8 alloggi da 58 metri quadrati.

"Questo progetto - ha commentato Guida - rappresenta un passo avanti nella risoluzione del problema dell'accesso all'abitazione, soprattutto per coloro che non possono permettersi di acquistare o affittare una casa sul mercato libero. Auspichiamo - ha concluso - di chiudere in breve termine le altre convenzioni con il comune di Matera per creare un volano positivo che ha l'obiettivo di contrastare il problema dell'emergenza abitativa''. (ANSA).