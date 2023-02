Commercio: i centri di Potenza e Matera cambiati in 10 anni

(ANSA) - POTENZA, 27 FEB - Dal 2012 al 2022 il centro storico di Potenza "ha perso 84 negozi di commercio al dettaglio (da 437 a 353), mentre a Matera - nello stesso periodo - la riduzione delle attività di commercio al dettaglio è stata "di circa il sei per cento nel centro storico e di quasi il 15 per cento nel resto dell'area comunale". I dati sono emersi da uno studio di Confcommercio sulla demografia di impresa nelle città italiane dal 2012.

Secondo Confcommercio, a Potenza "solo i bar, in totale 70, resistono alla desertificazione commerciale", che rappresenta un pericolo reale "dopo la 'fuga' di tanti uffici pubblici e statali. Non c'è più tempo da perdere", ha detto l'organizzazione di categoria.

Per quanto riguarda Matera, si è registrato "un aumento significativo delle attività legate al turismo, in particolare nel settore della ricettività e dei bar e ristoranti, sia nel centro storico che nelle altre arre della città. Tra il 2012 ed il 2022, le attività del settore ricettivo presenti nel centro storico sono aumentate di quasi il 450 per cento e del 360 per cento quelle fuori dal centro storico. Crescita relativa alle strutture alberghiere tradizionali, ma soprattutto alle extra-alberghiere quali case per le vacanze, affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast, residence. Il trend positivo caratterizza anche le attività di bar e ristoranti che negli ultimi dieci anni hanno visto una crescita nella nostra città del 22 per cento nel centro storico e del 21 per cento nel resto della città". (ANSA).