Salute: sì agli animali d'affezione nell'ospedale di Matera

(ANSA) - POTENZA, 25 FEB - Gli animali d'affezione avranno la possibilità di accedere all'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera per far visita ai componenti della loro famiglia ricoverati: lo ha deciso con apposita delibera l'azienda Sanitaria Locale, recependo le linee di indirizzo stabilite dalla Regione Basilicata per l'accesso degli animali alle aree esterne, aree interne comuni e ai reparti di degenza delle strutture sanitarie.

"L'interazione con gli animali - ha commentato il direttore generale dell'Asm, Sabrina Pulvirenti- rende più efficaci le attività diagnostiche e terapeutiche, in ragione del rinforzo dell'affettività".

L'accesso sarà consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14. Nei prossimi giorni Pulvirenti incontrerà i direttori di dipartimento del "Madonna delle Grazie" per illustrare le modalità tecniche ed operative da porre in atto al fine di garantire l'accesso in sicurezza degli animali. (ANSA).