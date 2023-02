Comuni: Potenza; intitolato un largo a Ester Scardaccione

(ANSA) - POTENZA, 25 FEB - La città di Potenza ha reso omaggio all'avvocato Ester Scardaccione attraverso l'intitolazione di un largo pubblico, nella zona antistante l'accesso all'impianto degli ascensori in via del Popolo: la cerimonia si è svolta stamani, a Potenza, alla presenza della famiglia, del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, del sindaco Mario Guarente, di vari assessori comunali e della presidente della Commissione regionale Pari opportunità, Margherita Perretti.

"Avvocato dei diritti delle donne - ha detto Perretti, tracciando un profilo di Scardaccione - attenta interprete della vita sociale e politica della Basilicata, certamente ha tracciato la strada dei diritti e delle pari opportunità, lasciandoci il difficile compito di continuare il percorso intrapreso. L'intitolazione del largo di uno degli accessi al centro storico consentirà di preservare la memoria e di far conoscere ai giovani una figura femminile che ha lasciato traccia nella storia di Potenza" Un anno fa, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa dell'avvocato potentino, la Commissione regionale Pari opportunità presentò al sindaco la richiesta di intitolarle un luogo pubblico della città, con il supporto di numerose associazioni femminili e del Difensore Civico regionale.

Scardaccione, protagonista anche della vita politica della Basilicata degli anni '80 e '90, scrisse la scrisse la 'Carta di Basilicata' per il protagonismo delle donne, e si dedicò anche all'avvio di 'Telefono Donna', associazione che opera in difesa delle donne vittime di violenza, oltre a essere la prima presidente della commissione regionale per le Pari Opportunità.

Evidenziando che "la proposta è stata approvata in maniera unanime da tutte le forze politiche che compongono il consiglio comunale", il sindaco Guarente si è augurato che "questo spazio possa essere l'occasione per ricordarla e omaggiarla degnamente". (ANSA).