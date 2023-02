A Matera realizzato il primo apiario dei Carabinieri Forestali

(ANSA) - POTENZA, 25 FEB - E' Matera la prima città in cui è stata data esecuzione al progetto nazionale "Apincittà", realizzato dai Carabinieri Forestali in accordo con l'amministrazione comunale: i contenuti sono stati presentati stamani ai giornalisti dal comandante della Regione Basilicata, colonnello Angelo Vita.

Il progetto prevede l'installazione di un apiario nelle più importanti città italiane, all'interno delle strutture dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con la Federazione Apicoltori Italiani. Ed è stata individuata la città dei Sassi come la prima per procedere alle attività di monitoraggio ambientale e floristico.

I risultati del progetto "esprimono - è scritto nella nota stampa - una ricchezza della biodiversità nella città e il prodotto è rappresentato da un miele di qualità. Importanti sono anche i risultati che riguardano il monitoraggio dell'aria, dato che nel miele analizzato si evidenzia assenza di metalli pesanti e idrocarburi sulla città di Matera". (ANSA).