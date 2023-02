Una "Rete culturale" per promuovere musica e talenti lucani

(ANSA) - MATERA, 24 FEB - Promuovere le risorse dei territori, creando una rete culturale legata all'esperienza e alla diffusione degli eventi del festival musicale "Gezziamoci": è questo l'obiettivo di un protocollo d'intesa firmato, oggi a Matera, dall'"Onyx Jazz club" e 15 comuni della Basilicata.

Fanno parte dell'intesa, firmata dal presidente dell'Onyx, Luigi Esposito, e dai sindaci, i comuni di Acerenza, Avigliano, Genzano di Lucania, Latronico, Maratea, Rionero in Vulture e San Severino Lucano, in provincia di Potenza, e di Accettura, Aliano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Policoro, in quella di Matera. Il protocollo prevede l'organizzazione di concerti, laboratori, degustazioni, trekking urbano, letture condivise, residenze artistiche, attività formative e altre azioni destinate alla crescita culturale delle comunità lucane e alla valorizzazione del territorio.

I firmatari dell'intesa entrano a a far parte di un circuito virtuoso di collaborazione per la messa in campo di proposte che possono essere di richiamo non solo su scala regionale ma a livello nazionale e internazionale. Ai comuni che partecipano alla "Rete Culturale" sarà attribuito un attestato di riconoscimento, l'Indicazione Jazzistica Tipica, un bollino di qualità per la cultura, proposto dall'associazione Onyx Jazz Club per premiare l'impegno dei singoli comuni nella diffusione della musica sul territorio e nella valorizzazione dei talenti artistici, con particolare attenzione ai giovani. (ANSA).