Turismo: per la "Porta della Lucania" altri 800 mila euro

(ANSA) - POTENZA, 24 FEB - Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha assegnato al Comune di Vietri di Potenza (Potenza) un finanziamento di 800 mila euro che saranno utilizzati per continuare la realizzazione della "Porta della Lucania", un'area - vicina al raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni (Salerno) - dove sorgeranno un'autostazione dei bus, un parcheggio e percorsi naturalistici sul monte Rotonda.

Lo ha reso noto il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano: "Un primo intervento - ha spiegato - riguarderà il potenziamento dei servizi che si svolgeranno all'interno della struttura già in corso di realizzazione. Altri interventi riguarderanno la realizzazione di servizi ricreativi e turistici, a partire da un'autostazione dei bus con un ampio parcheggio, fino a percorsi naturalistici di collegamento tra la parte bassa e la parte alta dell'area montana (percorso escursionistico, sentieri trekking, punti belvedere, altre attività ricreative). L'attuale struttura in corso di realizzazione sarà una 'Mostra permanente di prodotti tipici, servizi caratteristici e tecnologici e divulgazione di beni, culturali ed ambientali dell'area Basilicata Nord-Occidentale'.

A questa - ha concluso Giordano - si aggiungeranno tutti gli altri servizi previsti dal finanziamento ottenuto". (ANSA).